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ДТП Происшествия

В Самаре ДТП на полтора часа парализовало движение трамваев на ул. Галактионовской

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 мая, в 13:31 на ул. Галактионовской в районе Самарской площади произошло ДТП с участием трамвая маршрута № 20, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.

Как рассказывают в соцсетях очевидцы, кроме трамвая, в ДТП участвовали легковушка и грузовик.
На данный момент сведений о пострадавших ни в ТТУ, ни в ГИБДД нет.

В ТТУ уточнили, что в результате ДТП движение трамваев на ул. Галактионовской было остановлено в обе стороны и возобновилось только в 15:00. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

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