В Самаре ДТП на полтора часа парализовало движение трамваев на ул. Галактионовской

В понедельник, 15 мая, в 13:31 на ул. Галактионовской в районе Самарской площади произошло ДТП с участием трамвая маршрута № 20, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.
Как рассказывают в соцсетях очевидцы, кроме трамвая, в ДТП участвовали легковушка и грузовик.
На данный момент сведений о пострадавших ни в ТТУ, ни в ГИБДД нет.
В ТТУ уточнили, что в результате ДТП движение трамваев на ул. Галактионовской было остановлено в обе стороны и возобновилось только в 15:00. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.