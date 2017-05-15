В Самаре ДТП на полтора часа парализовало движение трамваев на ул. Галактионовской

В понедельник, 15 мая, в 13:31 на ул. Галактионовской в районе Самарской площади произошло ДТП с участием трамвая маршрута № 20, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.

Как рассказывают в соцсетях очевидцы, кроме трамвая, в ДТП участвовали легковушка и грузовик.

На данный момент сведений о пострадавших ни в ТТУ, ни в ГИБДД нет.

В ТТУ уточнили, что в результате ДТП движение трамваев на ул. Галактионовской было остановлено в обе стороны и возобновилось только в 15:00. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.