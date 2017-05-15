В Самаре продолжается подбор площадок под строительство новых школ

В понедельник, 15 мая, на совещании в администрации Самары рассматривался вопрос о строительстве образовательных учреждений на территории города.

Напомним, ранее для возведения новых школ были выбраны четыре площадки, находящиеся в Октябрьском и Кировском районах, где загруженность существующих учебных заведений ощущается особенно остро.

Это участки в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, ул. Пугачевской, Ставропольской, пер. Ташкентского, пр. Юных Пионеров; в границах ул. Свободы, Юбилейной, Победы, Севастопольской; в границах ул. лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега реки Волга (ЗИМ); в границах ул. Мичурина, Луначарского, Московского шоссе.

Как рассказал руководитель департамента градостроительства Сергей Рубаков, в настоящее время прорабатываются варианты размещения на этих площадках типовых проектов образовательных учреждений. Это позволит сэкономить время и средства на этапе подготовки проектной документации по каждому из объектов.

Также определены еще несколько территорий, на которых в будущем, возможно, появятся новые школы. В их числе земельные участки, расположенные в Орловом овраге, Зубчаниновке, на ул. Вольской, а также в историческом центре Самары.

Еще одна школа появится в жилом микрорайоне "Новая Самара", расположенном на 23 км Московского шоссе. Разрешение на ее возведение уже подписано министерством строительства Самарской области. По планам, она будет открыта уже к 1 сентября 2018 года.

Кроме того, в этом году будет проводиться капитальный ремонт лицея авиационного профиля № 135. В ближайшее время пройдет конкурс, который определит подрядчика для проведения строительно-монтажных работ на данном объекте.