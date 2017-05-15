В Самаре продолжается подбор площадок под строительство новых школ

В понедельник, 15 мая, на совещании в администрации Самары рассматривался вопрос о строительстве образовательных учреждений на территории города.
Напомним, ранее для возведения новых школ были выбраны четыре площадки, находящиеся в Октябрьском и Кировском районах, где загруженность существующих учебных заведений ощущается особенно остро.
Это участки в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, ул. Пугачевской, Ставропольской, пер. Ташкентского, пр. Юных Пионеров; в границах ул. Свободы, Юбилейной, Победы, Севастопольской; в границах ул. лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега реки Волга (ЗИМ); в границах ул. Мичурина, Луначарского, Московского шоссе.
Как рассказал руководитель департамента градостроительства Сергей Рубаков, в настоящее время прорабатываются варианты размещения на этих площадках типовых проектов образовательных учреждений. Это позволит сэкономить время и средства на этапе подготовки проектной документации по каждому из объектов.
Также определены еще несколько территорий, на которых в будущем, возможно, появятся новые школы. В их числе земельные участки, расположенные в Орловом овраге, Зубчаниновке, на ул. Вольской, а также в историческом центре Самары.
Еще одна школа появится в жилом микрорайоне "Новая Самара", расположенном на 23 км Московского шоссе. Разрешение на ее возведение уже подписано министерством строительства Самарской области. По планам, она будет открыта уже к 1 сентября 2018 года.
Кроме того, в этом году будет проводиться капитальный ремонт лицея авиационного профиля № 135. В ближайшее время пройдет конкурс, который определит подрядчика для проведения строительно-монтажных работ на данном объекте.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!