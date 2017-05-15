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Облправительство Власть и политика

На строительство фельдшерско-акушерских пунктов на селе выделят 11,47 млн рублей

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 мая, на официальном сайте правительства Самарской области опубликовано постановление о выделении из регионального бюджета средств на софинансирование расходов муниципальных образований на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности.

В 2017 году на строительство трех объектов - фельдшерско-акушерских пунктов в селе Выползово Волжского района и селе Старая Балыкла Камышлинского района и здания фельдшерско-акушерского пункта модульного типа в селе Кандабулак Сергиевского района - будет направлено в общей сложности 11,47 млн рублей.

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