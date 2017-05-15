На строительство фельдшерско-акушерских пунктов на селе выделят 11,47 млн рублей

В понедельник, 15 мая, на официальном сайте правительства Самарской области опубликовано постановление о выделении из регионального бюджета средств на софинансирование расходов муниципальных образований на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности.
В 2017 году на строительство трех объектов - фельдшерско-акушерских пунктов в селе Выползово Волжского района и селе Старая Балыкла Камышлинского района и здания фельдшерско-акушерского пункта модульного типа в селе Кандабулак Сергиевского района - будет направлено в общей сложности 11,47 млн рублей.
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Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
Интересно
Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.