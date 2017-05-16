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Преступления Происшествия

В Самаре из офиса "Росгосстраха" вынесли 10 млн рублей

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская полиция разбирается в обстоятельствах пропажи крупной суммы денег из офиса на пр. Кирова в Промышленном районе Самары.

По данным источника в правоохранительных органах, пострадала компания "Росгосстрах". В ночь с 11 на 12 мая неизвестные отжали окно в офис, проникли внутрь, открыли сейф и забрали оттуда 10 млн рублей.

Интересно, что на месте преступления найдены ключи от сейфа. Причастны ли сотрудники компании к преступлению, пока не ясно.

Уголовное дело возбудили по ч.4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы с миллионным штрафом.

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