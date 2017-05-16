В Самаре из офиса "Росгосстраха" вынесли 10 млн рублей

Самарская полиция разбирается в обстоятельствах пропажи крупной суммы денег из офиса на пр. Кирова в Промышленном районе Самары.
По данным источника в правоохранительных органах, пострадала компания "Росгосстрах". В ночь с 11 на 12 мая неизвестные отжали окно в офис, проникли внутрь, открыли сейф и забрали оттуда 10 млн рублей.
Интересно, что на месте преступления найдены ключи от сейфа. Причастны ли сотрудники компании к преступлению, пока не ясно.
Уголовное дело возбудили по ч.4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы с миллионным штрафом.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?