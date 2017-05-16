Летом будет переложено 40 км самарских теплотрасс

В ходе летней ремонтной кампании 2017 г. теплоэнергетики "Т Плюс Самара" и АО "Предприятие тепловых сетей" планируют в полтора раза увеличить объем плановых перекладок тепловых сетей.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Т Плюс Самара".

Если план ремонтной кампании 2016 г. предусматривал замену 27 км теплотрасс, то летом 2017 г. этот показатель достигнет 40 км.

Учитывая подготовку Самары к предстоящему футбольному первенству, существенная часть перекладок будет выполнена в областной столице. Причем 8,5 км теплосети будут заменены непосредственно в исторической части города и в местах прохождения туристических маршрутов.

Особое внимание в ремонтной кампании будет уделено благоустройству после проведения ремонтных работ.