Летом будет переложено 40 км самарских теплотрасс

В ходе летней ремонтной кампании 2017 г. теплоэнергетики "Т Плюс Самара" и АО "Предприятие тепловых сетей" планируют в полтора раза увеличить объем плановых перекладок тепловых сетей.
Об этом сообщила пресс-служба компании "Т Плюс Самара".
Если план ремонтной кампании 2016 г. предусматривал замену 27 км теплотрасс, то летом 2017 г. этот показатель достигнет 40 км.
Учитывая подготовку Самары к предстоящему футбольному первенству, существенная часть перекладок будет выполнена в областной столице. Причем 8,5 км теплосети будут заменены непосредственно в исторической части города и в местах прохождения туристических маршрутов.
Особое внимание в ремонтной кампании будет уделено благоустройству после проведения ремонтных работ.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(