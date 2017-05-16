В Тольятти ликвидируют незаконные свалки

В минувшие выходные сотрудники компании ГК "ЭкоВоз" приступили к уборке незаконной свалки по ул. Васильевской. Площадь территории, заваленной мусором, составляет 5 тыс. кв. м. Силами рабочих в течение двух дней было вывезено 300 куб. м отходов, сообщает официальный сайт мэрии Тольятти.

Как утверждают специалисты, на территорию мусор привозят на специализированных машинах, принадлежащих предприятиям города, как правило, в ночное время. Нарушителей не смущает установленный на месте знак, предупреждающий о запрете вывоза мусора и штрафе до 300 тыс. рублей.

Специалисты городской администрации приняли решение усилить контроль на данном участке, в частности, будут проводиться дополнительные рейды.

Сегодня в городе незаконно сброшенными отходами занято около 49 га городской территории. Ежегодно из бюджета выделяются средства на устранение свалок. Однако ликвидировать весь объем за счет бюджета не представляется возможным.

Администрация города обратилась к организациям и предприятиям с просьбой оказать содействие в борьбе с несанкционированными свалками на территории городского округа. Кроме того, мэрия призвала предпринимателей ликвидировать свалки на подведомственных территориях в границах санитарно-защитных зон.