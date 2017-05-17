Пять губернских команд поборются за попадание в сборную России для участия во Всемирной робототехнической Олимпиаде

В понедельник, 15 мая, в Самарской области состоялся региональный этап Всероссийской робототехнической Олимпиады 2017, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.
Участниками соревнований стали около 200 детей, подростков и студентов в возрасте от шести до 26 лет. Всего участие в соревнованиях приняли 92 команды из Самарской, Волгоградской и Оренбургской областей.
Всероссийская робототехническая Олимпиада (англ. World Robot Olympiad, WRO) — одно из двух (наряду с Робофестом) крупнейших мероприятий образовательной робототехники в России. С каждым годом число участников киберсоревнований увеличивается.
Соревнования проводились по следующим категориям: "Сервисные и промышленные интеллектуальные робототехнические системы", "Автотранспортные интеллектуальные робототехнические системы", "Водные интеллектуальные робототехнические системы", "Летательные интеллектуальные робототехнические системы" и др.
Организаторами данного мероприятия стали департамент информационных технологий и связи Самарской области; региональное министерство образования и науки; администрация Самары; "Самарский государственный технический университет"; проект "Инженерная сила"; Общественная палата Самарской области; ООО "АйСиЭл Техно"; АО "Лаборатория Касперского"; ПАО "Кузнецов" и ПАО "АвтоВАЗ".
Победителями олимпиады стали следующие команды: "Бобро-роботы" (МБУ "Гимназия № 77" г. о. Тольятти); "Луч" (Самара); "Электрон" (ГБОУ СОШ № 7 г. Похвистнево); семейная команда "Карандаш и Самоделкин"(Самара) и "Электрики" (школа робототехники "Инженерная сила", Самара). Они будут представлять Самарскую область на Всероссийском этапе робототехнической Олимпиады 2017 в IT-городе Иннополис (Республика Татарстан). По итогам соревнований в Казани будет определен состав сборной России для участия во Всемирной Робототехнической Олимпиаде 2017, которая состоится в ноябре в Коста Рике.
Первая олимпиада состоялась в 2004 г. в Сингапуре, сейчас в ней участвуют более 1,5 тыс. талантливых ребят из 54 стран.
Олимпиада представляет собой соревнования LEGO-роботов трех разных категорий: основной, творческой и футбола роботов. Для основной категории задача заключается в сборке и программировании робота, который должен выполнить определенное задание; размеры робота стандартно ограничены: 25×25×25 см. Участники творческой категории готовят проект на заданную тему. Задания для основной и творческой категории каждый год разные, как правило, усложняются от года к году. Для участия в футболе роботов команда должна подготовить двух автономно работающих роботов: нападающего и вратаря, которые сразятся с роботами противника на специальном поле, используя специальный мяч с инфракрасным излучением.