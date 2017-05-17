Пять губернских команд поборются за попадание в сборную России для участия во Всемирной робототехнической Олимпиаде

В понедельник, 15 мая, в Самарской области состоялся региональный этап Всероссийской робототехнической Олимпиады 2017, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

Участниками соревнований стали около 200 детей, подростков и студентов в возрасте от шести до 26 лет. Всего участие в соревнованиях приняли 92 команды из Самарской, Волгоградской и Оренбургской областей.

Всероссийская робототехническая Олимпиада (англ. World Robot Olympiad, WRO) — одно из двух (наряду с Робофестом) крупнейших мероприятий образовательной робототехники в России. С каждым годом число участников киберсоревнований увеличивается.

Соревнования проводились по следующим категориям: "Сервисные и промышленные интеллектуальные робототехнические системы", "Автотранспортные интеллектуальные робототехнические системы", "Водные интеллектуальные робототехнические системы", "Летательные интеллектуальные робототехнические системы" и др.

Организаторами данного мероприятия стали департамент информационных технологий и связи Самарской области; региональное министерство образования и науки; администрация Самары; "Самарский государственный технический университет"; проект "Инженерная сила"; Общественная палата Самарской области; ООО "АйСиЭл Техно"; АО "Лаборатория Касперского"; ПАО "Кузнецов" и ПАО "АвтоВАЗ".

Победителями олимпиады стали следующие команды: "Бобро-роботы" (МБУ "Гимназия № 77" г. о. Тольятти); "Луч" (Самара); "Электрон" (ГБОУ СОШ № 7 г. Похвистнево); семейная команда "Карандаш и Самоделкин"(Самара) и "Электрики" (школа робототехники "Инженерная сила", Самара). Они будут представлять Самарскую область на Всероссийском этапе робототехнической Олимпиады 2017 в IT-городе Иннополис (Республика Татарстан). По итогам соревнований в Казани будет определен состав сборной России для участия во Всемирной Робототехнической Олимпиаде 2017, которая состоится в ноябре в Коста Рике.