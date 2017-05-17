16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пять губернских команд поборются за попадание в сборную России для участия во Всемирной робототехнической Олимпиаде Составлен рейтинг мобильных приложений по поиску вакансий В Самаре впервые пройдет торжественное шествие выпускников В Самаре продолжается подбор площадок под строительство новых школ 15 мая начнется распределение свободных мест в детских садах

Образование Общество

Пять губернских команд поборются за попадание в сборную России для участия во Всемирной робототехнической Олимпиаде

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати

В понедельник, 15 мая, в Самарской области состоялся региональный этап Всероссийской робототехнической Олимпиады 2017, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

Участниками соревнований стали около 200 детей, подростков и студентов в возрасте от шести до 26 лет. Всего участие в соревнованиях приняли 92 команды из Самарской, Волгоградской и Оренбургской областей.

Всероссийская робототехническая Олимпиада (англ. World Robot Olympiad, WRO) — одно из двух (наряду с Робофестом) крупнейших мероприятий образовательной робототехники в России. С каждым годом число участников киберсоревнований увеличивается.

Соревнования проводились по следующим категориям: "Сервисные и промышленные интеллектуальные робототехнические системы", "Автотранспортные интеллектуальные робототехнические системы", "Водные интеллектуальные робототехнические системы", "Летательные интеллектуальные робототехнические системы" и др.

Организаторами данного мероприятия стали департамент информационных технологий и связи Самарской области; региональное министерство образования и науки; администрация Самары; "Самарский государственный технический университет"; проект "Инженерная сила"; Общественная палата Самарской области; ООО "АйСиЭл Техно"; АО "Лаборатория Касперского"; ПАО "Кузнецов" и ПАО "АвтоВАЗ".

Победителями олимпиады стали следующие команды: "Бобро-роботы" (МБУ "Гимназия № 77" г. о. Тольятти); "Луч" (Самара); "Электрон" (ГБОУ СОШ № 7 г. Похвистнево); семейная команда "Карандаш и Самоделкин"(Самара) и "Электрики" (школа робототехники "Инженерная сила", Самара). Они будут  представлять Самарскую область на Всероссийском этапе робототехнической Олимпиады 2017 в IT-городе Иннополис (Республика Татарстан). По итогам соревнований в Казани будет определен состав сборной России для участия во Всемирной Робототехнической Олимпиаде 2017, которая состоится в ноябре в Коста Рике.

Первая олимпиада состоялась в 2004 г. в Сингапуре, сейчас в ней участвуют более 1,5 тыс. талантливых ребят из 54 стран.

Олимпиада представляет собой соревнования LEGO-роботов трех разных категорий: основной, творческой и футбола роботов. Для основной категории задача заключается в сборке и программировании робота, который должен выполнить определенное задание; размеры робота стандартно ограничены: 25×25×25 см. Участники творческой категории готовят проект на заданную тему. Задания для основной и творческой категории каждый год разные, как правило, усложняются от года к году. Для участия в футболе роботов команда должна подготовить двух автономно работающих роботов: нападающего и вратаря, которые сразятся с роботами противника на специальном поле, используя специальный мяч с инфракрасным излучением.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Ксения Штефан 25 ноября 2016 11:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

Екатерина Шашкина 21 ноября 2016 19:05 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!

Виталий Цыганов 20 октября 2016 13:54 Прием заявлений в первые классы в Самаре стартует 16 декабря

Какой пакет документов подготовить?

Nataliia N K 06 апреля 2016 20:54 Четыре негосударственных вуза губернии вошли в список лучших в России

Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!

Фото на сайте

Студенты СГЭУ и ученики школы № 3 отметили День птиц

Студенты СГЭУ и ученики школы № 3 отметили День птиц

Старейший университет губернии отпраздновал юбилей

Старейший университет губернии отпраздновал юбилей

В Самаре наградили выпускников, получивших на ЕГЭ 100 баллов

В Самаре наградили выпускников, получивших на ЕГЭ 100 баллов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4