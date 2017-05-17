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Преступления Происшествия

Менеджер Совкомбанка оформила на клиентов фиктивные кредиты на 1,4 млн рублей

ПЕСТРАВКА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Пестравском районе менеджер банка оформила фиктивные кредиты на клиентов, а деньги присвоила, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, таким образом в период с апреля по май 2016 г. девушка похитила со счетов клиентов учреждения более 1,4 млн рублей. От ее действий пострадали 39 граждан.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре, речь идет о сотруднице Совкомбанка.

Выйти на предполагаемую преступницу правоохранители смогли после того как в полицию стали поступать обращения от жителей Пестравского района о том, что к ним на телефоны приходят смс-сообщения о просроченных ежемесячных платежах за взятые кредиты. "Заявители рассказали, что кредитов они на себя не оформляли, а те, кто оформлял, подчеркнули, что указанная в сообщении сумма для платежа не соответствует сумме, указанной в договоре с кредитным учреждением", - сообщает ГУ МВД.

По данному факту следственным отделением ОМВД России по Пестравскому району возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали менеджера этого же банка. В ходе следствия обвиняемая признала свою вину, возместила ущерб в размере около 94 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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