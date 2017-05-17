Менеджер Совкомбанка оформила на клиентов фиктивные кредиты на 1,4 млн рублей

В Пестравском районе менеджер банка оформила фиктивные кредиты на клиентов, а деньги присвоила, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По версии следствия, таким образом в период с апреля по май 2016 г. девушка похитила со счетов клиентов учреждения более 1,4 млн рублей. От ее действий пострадали 39 граждан.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре, речь идет о сотруднице Совкомбанка.
Выйти на предполагаемую преступницу правоохранители смогли после того как в полицию стали поступать обращения от жителей Пестравского района о том, что к ним на телефоны приходят смс-сообщения о просроченных ежемесячных платежах за взятые кредиты. "Заявители рассказали, что кредитов они на себя не оформляли, а те, кто оформлял, подчеркнули, что указанная в сообщении сумма для платежа не соответствует сумме, указанной в договоре с кредитным учреждением", - сообщает ГУ МВД.
По данному факту следственным отделением ОМВД России по Пестравскому району возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали менеджера этого же банка. В ходе следствия обвиняемая признала свою вину, возместила ущерб в размере около 94 тыс. рублей.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?