В Самаре врачи скорой спасали мужчину, упавшего с пятого этажа

В среду, 17 мая, примерно в 5:43, по предварительным данным, с пятого этажа дома по ул. Гагарина в Самаре упал и получил телесные повреждения 40-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие по вызову на место происшествия врачи скорой оказали пострадавшему помощь и увезли его с подозрением на политравму в лечебное учреждение.