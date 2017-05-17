Самарский НИИ диетологии и диетотерапии запускает серию вебинаров о похудении

Весь май самарцы смогут принять участие в вебинарах, посвященных вопросам снижения массы тела и правильного питания. Ведущий мероприятий Михаил Гинзбург, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук, врач диетолог и психотерапевт.

Как похудеть без вреда для здоровья? Многие задаются подобным вопросом после того, как перепробовали множество способов похудения и почувствовали их разрушающую силу на себе. Еще обиднее, когда результатом строгих ограничений в итоге становится не стройный силуэт, а подорванное здоровье.

На самом деле с применением правильного подхода можно похудеть и не потерять достигнутый результат.

Самое главное — это не похудеть, а привести организм в новую систему регулирования, которая соответствовала бы необходимому вам внешнему виду. Это и режим питания, и необходимый уровень физической активности, и правильная работа органов и систем организма. И на этом этапе возникает еще больше вопросов. Конечно, без консультации специалиста не обойтись.

У жителей Самары появилась уникальная возможность познакомиться с одним из ведущих диетологов нашей страны Михаилом Гинзбургом.

Михаил Моисеевич — автор собственной методики для похудения. Избавится от лишнего веса, по его мнению, людям мешает отнюдь не лень, не низкая сила воли или "безудержная любовь к сладкому", а ошибки. Едва ли не главная из них — это как раз сидение на жесткой невыносимой диете или изнурение себя чрезмерными физическими нагрузками.

Автором были написаны десять научно-практических и популярных книг по похудению и ряд научных статей, посвященных вопросам коррекции избыточного веса. Все книги написаны доступным, образным языком.

На этом же принципе простого рассказа о важных вещах основан и вебинар "Как помочь похудеть себе и своим близким", который пройдет 22 мая в 19.00 по московскому времени. Вебинар содержит конкретные рекомендации и приемы, которые помогут в борьбе с лишним весом.

Получить бесплатное приглашение на on-line мероприятие можно на сайте http://webinar.d-slim.ru. Там же можно получить информацию и о платных вебинарах автора, которые пройдут в период с 24 по 31 мая.