Самарский НИИ диетологии и диетотерапии запускает серию вебинаров о похудении

Весь май самарцы смогут принять участие в вебинарах, посвященных вопросам снижения массы тела и правильного питания. Ведущий мероприятий Михаил Гинзбург, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук, врач диетолог и психотерапевт.
Как похудеть без вреда для здоровья? Многие задаются подобным вопросом после того, как перепробовали множество способов похудения и почувствовали их разрушающую силу на себе. Еще обиднее, когда результатом строгих ограничений в итоге становится не стройный силуэт, а подорванное здоровье.
На самом деле с применением правильного подхода можно похудеть и не потерять достигнутый результат.
Самое главное — это не похудеть, а привести организм в новую систему регулирования, которая соответствовала бы необходимому вам внешнему виду. Это и режим питания, и необходимый уровень физической активности, и правильная работа органов и систем организма. И на этом этапе возникает еще больше вопросов. Конечно, без консультации специалиста не обойтись.
У жителей Самары появилась уникальная возможность познакомиться с одним из ведущих диетологов нашей страны Михаилом Гинзбургом.
Михаил Моисеевич — автор собственной методики для похудения. Избавится от лишнего веса, по его мнению, людям мешает отнюдь не лень, не низкая сила воли или "безудержная любовь к сладкому", а ошибки. Едва ли не главная из них — это как раз сидение на жесткой невыносимой диете или изнурение себя чрезмерными физическими нагрузками.
Автором были написаны десять научно-практических и популярных книг по похудению и ряд научных статей, посвященных вопросам коррекции избыточного веса. Все книги написаны доступным, образным языком.
На этом же принципе простого рассказа о важных вещах основан и вебинар "Как помочь похудеть себе и своим близким", который пройдет 22 мая в 19.00 по московскому времени. Вебинар содержит конкретные рекомендации и приемы, которые помогут в борьбе с лишним весом.
Получить бесплатное приглашение на on-line мероприятие можно на сайте http://webinar.d-slim.ru. Там же можно получить информацию и о платных вебинарах автора, которые пройдут в период с 24 по 31 мая.
Последние комментарии
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!