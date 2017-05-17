Молодежный состав "Крыльев Советов" проиграл в Томске - 0:2

В среду, 17 мая, в 29 туре Первенства молодежных составов "Крылья Советов" на выезде встречались с "Томью".

Самарцы проиграли хозяевам — 0:2, пропустив голы на 16-й и 75-й минутах, сообщает официальный сайт клуба.