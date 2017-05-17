Молодежный состав "Крыльев Советов" проиграл в Томске - 0:2

В среду, 17 мая, в 29 туре Первенства молодежных составов "Крылья Советов" на выезде встречались с "Томью".
Самарцы проиграли хозяевам — 0:2, пропустив голы на 16-й и 75-й минутах, сообщает официальный сайт клуба.
В среду, 17 мая, в 29 туре Первенства молодежных составов "Крылья Советов" на выезде встречались с "Томью".
Самарцы проиграли хозяевам — 0:2, пропустив голы на 16-й и 75-й минутах, сообщает официальный сайт клуба.
опять- виноваты все, а крайних нет !!!
Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
"Крылья Советов"-м: 88 Шильников, 55 Богомолов, 53 Столяров, 76 Лозовик, 56 Бурюкин (99 Сланко, 69'), 78 Киселёв, 58 Ежов, 59 Шамаев, 49 Киреев, 92 Дмитрюк, 70 Набатов.