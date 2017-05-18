В Самаре таджика обвиняют в публичном оправдании терроризма

В самарской полиции 15 мая возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 "Публичное оправдание терроризма". По данным источника в правоохранительных органах, его фигурантом стал 26-летний гражданин Таджикистана, который в Самаре живет без регистрации.
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму в облМВД выяснили, что именно этот парень со своего смартфона в "Одноклассниках" комментировал различные записи. Его комментарии была расценены как оправдывающие деятельность таких террористических организаций, как Аль-Каида и ИГИЛ.
Молодой человек арестован, ему грозит полумиллионный штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?