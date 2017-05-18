В Самаре таджика обвиняют в публичном оправдании терроризма

В самарской полиции 15 мая возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 "Публичное оправдание терроризма". По данным источника в правоохранительных органах, его фигурантом стал 26-летний гражданин Таджикистана, который в Самаре живет без регистрации.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму в облМВД выяснили, что именно этот парень со своего смартфона в "Одноклассниках" комментировал различные записи. Его комментарии была расценены как оправдывающие деятельность таких террористических организаций, как Аль-Каида и ИГИЛ.

Молодой человек арестован, ему грозит полумиллионный штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.