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Преступления Происшествия

В Самаре 17-летнего подростка жестоко избили друзья

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 мая, после получения необходимых заключений экспертов в Самаре было возбуждено уголовное дело по факту инцидента, произошедшего 2 апреля.

В тот день в съемной квартире в доме на ул. Георгия Димитрова молодые люди распивали спиртное. Завязалась ссора, и двое накинулись на одного. В итоге 17-летний школьник оказался в больнице с серьезными травмами.

В мае эксперты пришли к заключению относительно тяжести нанесенных подростку травм, и полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью". Подозреваемыми по нему проходят молодые люди, которым уже исполнилось 20 и 21 год.

Потерпевший ранее не учете нигде не состоял. Пока не ясно, знали ли его родители, где находился несовершеннолетний, а также что он распивал спиртное днем в съемной квартире.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?

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