В Самаре 17-летнего подростка жестоко избили друзья

Во вторник, 16 мая, после получения необходимых заключений экспертов в Самаре было возбуждено уголовное дело по факту инцидента, произошедшего 2 апреля.
В тот день в съемной квартире в доме на ул. Георгия Димитрова молодые люди распивали спиртное. Завязалась ссора, и двое накинулись на одного. В итоге 17-летний школьник оказался в больнице с серьезными травмами.
В мае эксперты пришли к заключению относительно тяжести нанесенных подростку травм, и полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью". Подозреваемыми по нему проходят молодые люди, которым уже исполнилось 20 и 21 год.
Потерпевший ранее не учете нигде не состоял. Пока не ясно, знали ли его родители, где находился несовершеннолетний, а также что он распивал спиртное днем в съемной квартире.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?