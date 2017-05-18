В Самаре 17-летнего подростка жестоко избили друзья

Во вторник, 16 мая, после получения необходимых заключений экспертов в Самаре было возбуждено уголовное дело по факту инцидента, произошедшего 2 апреля.

В тот день в съемной квартире в доме на ул. Георгия Димитрова молодые люди распивали спиртное. Завязалась ссора, и двое накинулись на одного. В итоге 17-летний школьник оказался в больнице с серьезными травмами.

В мае эксперты пришли к заключению относительно тяжести нанесенных подростку травм, и полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью". Подозреваемыми по нему проходят молодые люди, которым уже исполнилось 20 и 21 год.

Потерпевший ранее не учете нигде не состоял. Пока не ясно, знали ли его родители, где находился несовершеннолетний, а также что он распивал спиртное днем в съемной квартире.