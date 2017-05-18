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ДТП Происшествия

В Самаре водитель КамАЗа сбил двух женщин, одна из которых скончалась

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 мая, днем в Самаре участником ДТП стал водитель КамАЗа-бетономешалки, ехавший по ул. 22-го Партсъезда со стороны ул. Красных Коммунаров в направлении Заводского шоссе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

Фото: 63.мвд.рф

По предварительным данным полицейских, в пути водитель грузовика сбил двух женщин, предположительно, пенсионного возраста. Одна из пострадавших скончалась, а вторую врачи "скорой помощи" увезли в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Последние комментарии

Ivan Pyrov 17 мая 2017 11:15 Полиция: сбитая автокраном школьница шла по "зебре"

Несчастный ребенок, соболезнования родителям. Надеюсь, сволочь на автокране получит реальный срок на те же 13 лет...

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

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