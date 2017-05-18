В Самаре водитель КамАЗа сбил двух женщин, одна из которых скончалась

В четверг, 18 мая, днем в Самаре участником ДТП стал водитель КамАЗа-бетономешалки, ехавший по ул. 22-го Партсъезда со стороны ул. Красных Коммунаров в направлении Заводского шоссе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, в пути водитель грузовика сбил двух женщин, предположительно, пенсионного возраста. Одна из пострадавших скончалась, а вторую врачи "скорой помощи" увезли в больницу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.