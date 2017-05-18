В Самаре водитель КамАЗа сбил двух женщин, одна из которых скончалась

В четверг, 18 мая, днем в Самаре участником ДТП стал водитель КамАЗа-бетономешалки, ехавший по ул. 22-го Партсъезда со стороны ул. Красных Коммунаров в направлении Заводского шоссе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, в пути водитель грузовика сбил двух женщин, предположительно, пенсионного возраста. Одна из пострадавших скончалась, а вторую врачи "скорой помощи" увезли в больницу.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Несчастный ребенок, соболезнования родителям. Надеюсь, сволочь на автокране получит реальный срок на те же 13 лет...
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!