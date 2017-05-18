В первом полугодии 2018 года размер взноса на капитальный ремонт не изменится

В среду, 17 мая, на заседании правительства Самарской области рассмотрели вопрос "Об установлении на 2018 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Самарской области".
Члены областного кабинета министров приняли решение не увеличивать размер взноса за капремонт в первом полугодии 2018 года и сохранить его на уровне 2017 года. А с 1 июля 2018 года размер взноса увеличится на 4%. При установлении взноса на капремонт применены общие принципы тарифного регулирования, передает корреспондент Волга Ньюс.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(