В первом полугодии 2018 года размер взноса на капитальный ремонт не изменится

В среду, 17 мая, на заседании правительства Самарской области рассмотрели вопрос "Об установлении на 2018 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Самарской области".

Члены областного кабинета министров приняли решение не увеличивать размер взноса за капремонт в первом полугодии 2018 года и сохранить его на уровне 2017 года. А с 1 июля 2018 года размер взноса увеличится на 4%. При установлении взноса на капремонт применены общие принципы тарифного регулирования, передает корреспондент Волга Ньюс.