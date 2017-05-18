Цветовая гамма купола "Самара Арены" подчеркнет космическую тематику стадиона

В четверг, 18 мая, губернатор Николай Меркушкин обсудил с руководителями министерства строительства региона, подрядчиками и архитекторами концепцию возведения и цветовую гамму кровли стадиона "Самара Арена", реконструкцию ледового Дворца спорта и благоустройство близлежащей территории, а также строительство речного вокзала в областном центре и гимнастического дворца в Тольятти.

На недавней пресс-конференции, посвященной пятилетию в должности губернатора, Николай Меркушкин опроверг слухи о том, что купол стадиона "Самара Арена" будет изготовлен из непрозрачных материалов. На сегодняшнем совещании тема получила продолжение.

Губернатор подчеркнул, что возведение стадиона идет по графику и все, что заявлено, на "Самара Арене" будет реализовано. На совещании обсудили конкретные детали, в частности, из каких материалов будет выполнена кровля и в какой цветовой гамме.

Главе региона представили эскизы. Архитекторы предложили использовать при возведении кровли прозрачные строительные материалы белого и серебристого цвета. Они будут чередоваться и "опоясывать" кровлю стадиона по всему диаметру.

По словам архитекторов, цвета призваны подчеркнуть объемность объекта, обеспечат легкость его восприятия и в конечном итоге отразят главную изюминку самарского стадиона — его космическую тематику. Кроме того, наличие внутренней и внешней подсветки позволит хорошо видеть "Самара Арену" с разных точек города.

Окончательное решение по цветовой гамме принято не было, но общая концепция одобрена присутствующими. "Я тоже склоняюсь к такому варианту", — подытожил Николай Меркушкин.

Также на совещании обсудили строительство ледового Дворца спорта на ул. Молодогвардейской и благоустройство прилегающей территории. Напомним, снос старого дворца спорта начнется в конце мая, а к весне следующего года в центре города появится современный и, по словам архитекторов, монументальный ледовый дворец.

Автор проекта Дмитрий Орлов заявил на встрече с губернатором, что в новом здании каждый метр площади несет на себе функциональную нагрузку. Архитекторам удалось на 25 тыс. кв. м разместить три ледовые площадки, универсальный спортивный зал, а также тренажерный, зал хореографии, раздевалки и технические помещения.

Основные трибуны, располагающиеся асимметрично, будут вмещать 5500 зрителей, также проектом предусмотрены выдвижные трибуны-блитчеры. Здесь будут проводить официальные спортивные мероприятия и концерты.

"Это будет Дворец спорта в полном смысле этого слова", — заверил Николай Меркушкин.

Отдельно обсудили благоустройство территории. Губернатор подчеркнул, что здание не должно выбиваться из архитектурного стиля ул. Молодогвардейской. Он также добавил, что со временем этот район Самары должен стать еще одной культовой точкой и конкурировать с обновленной набережной у "Ладьи".

"В городе много достойных мест, но современный ледовый Дворец спорта должен выглядеть так, чтобы люди сюда возвращались", — подчеркнул он. Глава региона также потребовал, чтобы подрядчик тщательно подошел к подбору материалов при строительстве и отделке: "Они должны быть самого высокого качества".

На совещании еще раз обсудили детали строительства речного вокзала. По уверению заместителя председателя правительства — министра строительства Александра Баландина, работы идут по графику.

"Нам надо быстро двигаться вперед. В конце мая 2018 года его необходимо ввести, а в начале июня должно начаться движение судов. Стоит задача: речной вокзал должен работать на чемпионат мира по футболу", — подчеркнул Николай Меркушкин.

Также губернатору представили первый проект будущего гимнастического дворца "Немов Центр" в Тольятти, который возводится в рамках подготовки города к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля. Он подготовлен с учетом пожеланий многократного олимпийского чемпиона Алексея Немова, также было сказано, что в ближайшие дни власти Автограда определятся с территорией, где он будет построен.