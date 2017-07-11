Подрядчики сохранят исторические ограды Струковского сада и площади Куйбышева

Подрядчики сохранят исторические ограды Струковского сада и скверов по периметру площади им. Куйбышева в Самаре, сообщает горадминистрация.

Сейчас металлические решетки очищают от старой краски и готовят к новому окрашиванию, поврежденные кирпичные столбы ремонтируют. Те части, которые не подлежат восстановлению, заменят на новые.

Также в горадминистрации сообщили, что на этой неделе рабочие приступят к фрезерованию асфальта на площади Куйбышева. Пока аналогичная работа ведется в четырех прилегающих скверах. Уже выполнен демонтаж 40% асфальтового покрытия и бортового камня в скверах, идет замена системы освещения.

В дальнейшем тротуары по периметру площади и в скверах выложат плиткой, будет переустановлен гранитный бортовой камень. На самой площади заменят асфальтовое покрытие.

Специалисты МП "Спецремстройзеленхоз" проводят в скверах работу по озеленению и организуют систему автополива.

Для наращивания темпов ремонта на площади усилены бригады сотрудников предприятий, которые занимаются прокладкой коммуникаций для обеспечения водо- и электроснабжения, а также оборудования систем телекоммуникаций.

Для проведения Фестиваля болельщиков FIFA во время Чемпионата мира на площади будут оборудованы дополнительные точки Wi-Fi, а также установлено дополнительное электроснабжение.