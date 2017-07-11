Подрядчики сохранят исторические ограды Струковского сада и площади Куйбышева

Подрядчики сохранят исторические ограды Струковского сада и скверов по периметру площади им. Куйбышева в Самаре, сообщает горадминистрация.
Сейчас металлические решетки очищают от старой краски и готовят к новому окрашиванию, поврежденные кирпичные столбы ремонтируют. Те части, которые не подлежат восстановлению, заменят на новые.
Также в горадминистрации сообщили, что на этой неделе рабочие приступят к фрезерованию асфальта на площади Куйбышева. Пока аналогичная работа ведется в четырех прилегающих скверах. Уже выполнен демонтаж 40% асфальтового покрытия и бортового камня в скверах, идет замена системы освещения.
В дальнейшем тротуары по периметру площади и в скверах выложат плиткой, будет переустановлен гранитный бортовой камень. На самой площади заменят асфальтовое покрытие.
Специалисты МП "Спецремстройзеленхоз" проводят в скверах работу по озеленению и организуют систему автополива.
Для наращивания темпов ремонта на площади усилены бригады сотрудников предприятий, которые занимаются прокладкой коммуникаций для обеспечения водо- и электроснабжения, а также оборудования систем телекоммуникаций.
Для проведения Фестиваля болельщиков FIFA во время Чемпионата мира на площади будут оборудованы дополнительные точки Wi-Fi, а также установлено дополнительное электроснабжение.
Последние комментарии
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?
Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?