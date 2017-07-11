В Тольятти от удара током погибла женщина, зашедшая в электробудку

В понедельник, 10 июля, около девяти часов утра, по предварительным данным, в электробудке на Московском проспекте ударило током женщину в возрасте около 33-лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

В результате случившегося женщина скончалась. Зачем она зашла в электробудку, точно неизвестно. Обстоятельства случившегося устанавливаются.