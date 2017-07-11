В Самаре пострадали водитель и пассажиры такси, которое протаранил внедорожник

В понедельник, 10 июля, на Красноглинском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием внедорожника и автомобиля такси, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 14:00 23-летний водитель автомобиля Nissan Patrol, ехал по Красноглинскому шоссе со стороны ул. Симферопольской в направлении ул. Парижской Коммуны и, превысив в пути скорость, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Priora и такси Datsun on-DO, двигавшимися прямо навстречу.

В результате ДТП 33-летний водитель Datsun, а также его пассажиры — 63-летний мужчина и 61-летняя женщина получили телесные повреждения, с которыми были доставлены бригадой скорой помощи в одну из городских больниц. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавших.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилисты находились в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.