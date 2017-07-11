В Самаре пострадали водитель и пассажиры такси, которое протаранил внедорожник

В понедельник, 10 июля, на Красноглинском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием внедорожника и автомобиля такси, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, примерно в 14:00 23-летний водитель автомобиля Nissan Patrol, ехал по Красноглинскому шоссе со стороны ул. Симферопольской в направлении ул. Парижской Коммуны и, превысив в пути скорость, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Priora и такси Datsun on-DO, двигавшимися прямо навстречу.
В результате ДТП 33-летний водитель Datsun, а также его пассажиры — 63-летний мужчина и 61-летняя женщина получили телесные повреждения, с которыми были доставлены бригадой скорой помощи в одну из городских больниц. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавших.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилисты находились в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.