В Сызрани начались подготовительные работы по строительству новой дороги

В понедельник, 10 июля, в Сызрани началась рубка деревьев, на территории, где пройдет новая трехполосная магистраль. Ее проложат от ФОКа "Надежда" до пр. Королева.
По оценке дорожников, предстоит вырубить около 500 малых и больших деревьев. После завершения работ в обязательном порядке будет проведена компенсационная посадка.
На месте строительства глава Сызрани Николай Лядин провел выездное совещание с руководителями структурных подразделений для уточнения проекта планировки территории. Также был обсужден вопрос проведения городского этапа "Лыжни России", так как с вводом в эксплуатацию дороги лыжная трасса поменяется.
Напомним, что судьбу строительства дороги решили во время визита в Сызрань министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина. В результате было решено, что автодорога с тротуарами и велосипедной дорожкой пройдет по краю урочища "Монастырская гора". Все технические решения были направлены на выполнение нормативов и сохранение лесонасаждений особо-охраняемой природной территории, которой является урочище.
Чтобы выполнить все необходимые работы (перенести и заново построить инженерные коммуникации: построить совершенно новую ливневую канализацию, провести освещение, и т. д.), предстоит вложить немалые средства. Стоимость строительства составит 84 млн рублей.
Исполнение финансовых обязательств будет подконтрольно правительству Самарской области. В этом году на проведение работ из областного бюджета выделено 25 млн рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2018 год.
Последние комментарии
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?
Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?