В Сызрани начались подготовительные работы по строительству новой дороги

В понедельник, 10 июля, в Сызрани началась рубка деревьев, на территории, где пройдет новая трехполосная магистраль. Ее проложат от ФОКа "Надежда" до пр. Королева.

По оценке дорожников, предстоит вырубить около 500 малых и больших деревьев. После завершения работ в обязательном порядке будет проведена компенсационная посадка.

На месте строительства глава Сызрани Николай Лядин провел выездное совещание с руководителями структурных подразделений для уточнения проекта планировки территории. Также был обсужден вопрос проведения городского этапа "Лыжни России", так как с вводом в эксплуатацию дороги лыжная трасса поменяется.

Напомним, что судьбу строительства дороги решили во время визита в Сызрань министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина. В результате было решено, что автодорога с тротуарами и велосипедной дорожкой пройдет по краю урочища "Монастырская гора". Все технические решения были направлены на выполнение нормативов и сохранение лесонасаждений особо-охраняемой природной территории, которой является урочище.

Чтобы выполнить все необходимые работы (перенести и заново построить инженерные коммуникации: построить совершенно новую ливневую канализацию, провести освещение, и т. д.), предстоит вложить немалые средства. Стоимость строительства составит 84 млн рублей.

Исполнение финансовых обязательств будет подконтрольно правительству Самарской области. В этом году на проведение работ из областного бюджета выделено 25 млн рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2018 год.