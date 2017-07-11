16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сызранский космонавт Михаил Корниенко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени В Самаре ограничили движение по пр. Карла Маркса между улицами Авроры и Санфировой Уровень воды в Волге в районе Самары может скоро вернуться в свое нормальное русло На ул. Стара-Загора в Самаре будут снесены три незаконных киоска Местами по Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов

Общество

В Тольятти лихач оплатил 39 штрафов ГИБДД под угрозой ограничения прав

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 519
Версия для печати

В Тольятти с лихача взыскали 39 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Требования о погашении задолженности были вручены судебным приставом, предупредившим гражданина М., что неоплата штрафов ведет к ограничениям в управлении автомобилем и проблемам с выездом за границу.

Взвесив все "за" и "против", автолюбитель погасил всю сумму задолженности.

Общая сумма штрафов, которую заплатил гражданин М., составила 34 тыс. рублей. В настоящее время исполнительные производства в отношении гражданина М. окончены фактическим исполнением.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

Татьяна Родина (Казачкова) 07 июня 2017 19:33 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Где строят, откройте тайну?

Татьяна Родина (Казачкова) 07 июня 2017 19:31 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?

Фото на сайте

Выездное заседание в микрорайоне "Южный город"

Выездное заседание в микрорайоне "Южный город"

На Федоровских лугах под Тольятти прошел фестиваль внедорожников #NIVAFEST

На Федоровских лугах под Тольятти прошел фестиваль внедорожников #NIVAFEST

В Зубчаниновке начался активный ремонт дорог

В Зубчаниновке начался активный ремонт дорог

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6