В Тольятти лихач оплатил 39 штрафов ГИБДД под угрозой ограничения прав

В Тольятти с лихача взыскали 39 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Требования о погашении задолженности были вручены судебным приставом, предупредившим гражданина М., что неоплата штрафов ведет к ограничениям в управлении автомобилем и проблемам с выездом за границу.

Взвесив все "за" и "против", автолюбитель погасил всю сумму задолженности.

Общая сумма штрафов, которую заплатил гражданин М., составила 34 тыс. рублей. В настоящее время исполнительные производства в отношении гражданина М. окончены фактическим исполнением.