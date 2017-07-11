На ул. Гагарина в Самаре двух проституток задержали вместе с сутенером

Областная полиция провела операцию по отлову "ночных бабочек" на ул. Гагарина в Самаре.

По данным источника в правоохранительных органах, в июне и июле документировались задержания девушек, оказывающих интим-услуги, которые искали клиентов прямо на ул. Гагарина.

Одна из задержанных имела официальную регистрацию в Тольятти, вторая — в Исаклинском районе. При этом обе 28-летние девушки снимали квартиру на ул. Свободы. В итоге правоохранителям удалось выйти и на их сутенера.

В руки полиции попал 39-летний ранее не судимый безработный мужчина. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 241 "Организация занятия проституцией".

Если дело дойдет до суда, то подозреваемому грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы либо до пяти лет лишения свободы.