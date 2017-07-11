Самарского таксиста подозревают в серии вооруженных нападений

Самарскому таксисту предъявлено новое обвинение.

Напомним, 35-летнего мужчину задержали по подозрению в причастности к разбойному нападению на офис компании "Быстро деньги" 25 мая 2017 года.

10 июля ему было предъявлено новое обвинение: предполагается, что он же 3 июля заявился в помещение фирмы "Срочно деньги" и угрожая сотруднице организации предметом, похожим на пистолет, забрал у нее 25 тыс. рублей.

Подозреваемый уже имеет судимость за разбой. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.