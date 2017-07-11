В ДТП с фурой и двумя легковушками в Исаклинском районе погибли три человека

Во вторник, 11 июля, в 8:48, на трассе М-5 в Исаклинском районе, по предварительным данным, произошло ДТП с участием двух легковых машин и фуры, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГИБДД

По предварительным данным полицейских, на 1157 км трассы, неподалеку от поворота на с. Новое Ганькино Mitsubishi Lancer с 54-летней женщиной за рулем, двигавшийся со стороны Самары, столкнулся, предположительно, со встречным Kia Rio, а также со следовавшим за ним грузовиком Iveco с татарстанскими номерами.

В результате аварии погибли автомобилистка, управлявшая Mitsubishi и ее пассажирка, личность которой устанавливается. Также погиб 33-летний водитель Kia и пострадали три его пассажира: женщина и двое детей - мальчики, одному из которых, предположительно, около 16 лет, а второму около 11. Их доставили в лечебное учреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.