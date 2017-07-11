В ДТП с фурой и двумя легковушками в Исаклинском районе погибли три человека

Во вторник, 11 июля, в 8:48, на трассе М-5 в Исаклинском районе, по предварительным данным, произошло ДТП с участием двух легковых машин и фуры, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГИБДД
По предварительным данным полицейских, на 1157 км трассы, неподалеку от поворота на с. Новое Ганькино Mitsubishi Lancer с 54-летней женщиной за рулем, двигавшийся со стороны Самары, столкнулся, предположительно, со встречным Kia Rio, а также со следовавшим за ним грузовиком Iveco с татарстанскими номерами.
В результате аварии погибли автомобилистка, управлявшая Mitsubishi и ее пассажирка, личность которой устанавливается. Также погиб 33-летний водитель Kia и пострадали три его пассажира: женщина и двое детей - мальчики, одному из которых, предположительно, около 16 лет, а второму около 11. Их доставили в лечебное учреждение.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.