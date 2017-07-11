В Борском под колеса Hyundai попал ребенок, перебегавший дорогу

В понедельник, 10 июля, в с. Борское в ДТП пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:45 на ул. Шоссейной 18-летний водитель Hyundai ix35 ехал в направлении ул. Красноармейской и сбил девятилетнего мальчика, перебегавшего проезжую часть без взрослых.

В результате аварии ребенка с травмами доставили в больницу.

По данным ГИБДД, автомобилист был трезв. По факту ДТП ведется проверка.