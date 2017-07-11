В Борском под колеса Hyundai попал ребенок, перебегавший дорогу

В понедельник, 10 июля, в с. Борское в ДТП пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 19:45 на ул. Шоссейной 18-летний водитель Hyundai ix35 ехал в направлении ул. Красноармейской и сбил девятилетнего мальчика, перебегавшего проезжую часть без взрослых.
В результате аварии ребенка с травмами доставили в больницу.
По данным ГИБДД, автомобилист был трезв. По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.