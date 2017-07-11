Прошение о помиловании мужчины, готовившего покушение на президента, рассмотрят в конце июля

В Самаре назначена дата рассмотрения прошения о помиловании от гражданина Казахстана Ильи Пьянзина.

Напомним, молодой человек отбывает наказание в ИК-26 Самарской области за попытку покушения на президента России в начале 2012 года.

В 2013 г. ему был вынесен обвинительный приговор. На тот момент один из его предполагаемых сообщников уже был мертв, второй успел сбежать на Украину, где ему вынесли приговор лишь за незаконный оборот оружия — за это его осудили к двум годам и девяти месяцам лишения свободы, но так как этот срок он содержался под стражей во время следствия и суда, то молодого человека отпустили сразу после оглашения решения суда.

Что до Ильи Пьянзина, то в России его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

"Он провел в колонии на данный момент пять лет и пять месяцев, — сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. — 5 июля от него поступило прошение о помиловании. Комиссия по вопросам помилования при губернаторе Самарской области рассмотрит его 27 июля".

Заседание планируют провести в закрытом от прессы режиме.

На родине, в Казахстане освобождения Ильи Пьянзина ждут жена и двое детей.