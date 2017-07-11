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Хоккей Спорт

Егор Бабенко стал игроком ХК "Лада"

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Лада" заключила двухлетний двусторонний контракт с 20-летним воспитанником тюменского хоккея нападающим Егором Бабенко.

В сезоне 2014/15 Егор защищал цвета "Ладьи", установив ее рекорд по числу заброшенных в регулярном сезоне шайб (27). Всего в 53 играх регулярного сезона в активе Бабенко 50(27+23) очков, 78 минут штрафа при показателе полезности "+1". В 4 матчах плей-офф в его активе было 2(1+1) очка, 2 минуты штрафа при показателе полезности "-5".

Предыдущие два сезона Егор провел за океаном в юниорской команде "Летбридж Харрикейнз" (WHL). В регулярном сезоне Егор Бабенко набрал 55 (24+31) очков в 66 играх, в 20 матчах плей-офф в его активе 23(10+13) очка, войдя в десятку лучших бомбардиров плей-офф, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что ЦСКА обменял права на Егора Бабенко в "Ладу".

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