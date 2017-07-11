В Самаре временно ограничат движение на участке ул. Шушенской

В связи со строительством газопровода и восстановлением благоустройства, в Самаре временно ограничат движение транспорта по ул. Шушенской.

Для обеспечения безопасности дорожного движения запрет будет действовать с 6.00 17 июля до 23.00 26 июля на участке протяженностью 70 метров от дома № 40 по ул. Шушенской в сторону ул. Травяной, сообщают в администрации города.