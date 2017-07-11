В Самаре устанавливают личность водителя, сбившего мужчину и скрывшегося

Во вторник, 11 июля, самарские полицейские продолжают устанавливать личность водителя, сбившего 7 июля на Ракитовском шоссе мужчину и скрывшегося, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По данным полицейских 7 июля разыскиваемый ныне водитель неустановленного автомобиля около 14:20 ехал по Ракитовскому шоссе со стороны ул. Олимпийской в направлении ул. Магистральной и напротив дома № 73к по ул. Олимпийской сбил 59-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте.
После ДТП пешехода госпитализировали в одну из городских больниц с переломами, а водитель с места аварии скрылся.
Самарские полицейские просят очевидцев ДТП и людей, располагающих информацией о скрывшемся водителе, обратиться в подразделение ОГИБДД Самары по адресу: ул. Литвинова, 360 или позвонить по телефонам: 228-53-49, 8-908-374-69-59, 951-58-43 — отделение розыска; 951-91-21 — дежурная часть.
Последние комментарии
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Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.