В Самаре устанавливают личность водителя, сбившего мужчину и скрывшегося

Во вторник, 11 июля, самарские полицейские продолжают устанавливать личность водителя, сбившего 7 июля на Ракитовском шоссе мужчину и скрывшегося, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По данным полицейских 7 июля разыскиваемый ныне водитель неустановленного автомобиля около 14:20 ехал по Ракитовскому шоссе со стороны ул. Олимпийской в направлении ул. Магистральной и напротив дома № 73к по ул. Олимпийской сбил 59-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте.

После ДТП пешехода госпитализировали в одну из городских больниц с переломами, а водитель с места аварии скрылся.

Самарские полицейские просят очевидцев ДТП и людей, располагающих информацией о скрывшемся водителе, обратиться в подразделение ОГИБДД Самары по адресу: ул. Литвинова, 360 или позвонить по телефонам: 228-53-49, 8-908-374-69-59, 951-58-43 — отделение розыска; 951-91-21 — дежурная часть.