Самара присоединилась к акции "Капитан Доверие"

Во вторник, 11 июля, на набережной Волги в Самаре состоялось интерактивное представление для детей, подростков и их родителей в рамках акции "Капитан Доверие". Проект в таком варианте реализуется в России впервые. Он направлен на популяризацию Детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122.
Вокруг площадки под Некрасовским спуском собрались десятки юных жителей областной столицы вместе со взрослыми, чтобы под руководством Капитана Доверие разоблачить коварные планы Пиратов, научиться дружить и передавать добро от сердца к сердцу.
Акция организована Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
— Главная цель нашего проекта — в доступной игровой форме рассказать детям о службе экстренной психологической помощи, — поясняет руководитель департамента коммуникаций Фонда Оксана Иванникова.
Собравшихся приветствовали уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова, руководитель управления опеки, попечительства и профилактики безнадзорности несовершеннолетних регионального министерства социально-демографической и семейной политики Юрий Смоляков, другие гости.
Телефон доверия в Самаре работает уже 25 лет, специальная детская аналогичная служба принимает звонки с 2010 года.
Команда акции путешествует по стране на теплоходе. До визита в Самару "Капитан Доверие" побывал в Казани, Ульяновске, Тольятти, а затем его ждут в Сызрани, Балаково, Саратове, Камышине и Волгограде, передает корреспондент Волга Ньюс.
Последние комментарии
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
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