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Самара присоединилась к акции "Капитан Доверие"

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 июля, на набережной Волги в Самаре состоялось интерактивное представление для детей, подростков и их родителей в рамках акции "Капитан Доверие". Проект в таком варианте реализуется в России впервые. Он направлен на популяризацию Детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122.

Вокруг площадки под Некрасовским спуском собрались десятки юных жителей областной столицы вместе со взрослыми, чтобы под руководством Капитана Доверие разоблачить коварные планы Пиратов, научиться дружить и передавать добро от сердца к сердцу.

Акция организована Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
— Главная цель нашего проекта — в доступной игровой форме рассказать детям о службе экстренной психологической помощи, — поясняет руководитель департамента коммуникаций Фонда Оксана Иванникова.

Собравшихся приветствовали уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова, руководитель управления опеки, попечительства и профилактики безнадзорности несовершеннолетних регионального министерства социально-демографической и семейной политики Юрий Смоляков, другие гости.

Телефон доверия в Самаре работает уже 25 лет, специальная детская аналогичная служба принимает звонки с 2010 года.

Команда акции путешествует по стране на теплоходе. До визита в Самару "Капитан Доверие" побывал в Казани, Ульяновске, Тольятти, а затем его ждут в Сызрани, Балаково, Саратове, Камышине и Волгограде, передает корреспондент Волга Ньюс.

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