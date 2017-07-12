В Тольятти возбудили уголовные дела по двойным продажам в недострое компании "Сентябрь-Два"

Следственный отдел УМВД России по городу Тольятти возбудил три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") по факту двойных продаж в доме, строящемся ООО "Сентябрь-Два" в Комсомольском районе Тольятти с привлечением средств дольщиков. Об этом пишет kommersant.ru со ссылкой на зампрокурора Комсомольского района Евгения Разумова.

Речь идет о трехсекционном жилом доме (10–16 этажей), который "Сентябрь-Два" возводит недалеко от пересечения ул. Коммунистической и Матросова. Генподрядчиком строительства, по словам Евгении Разумовой, выступало ООО ГК "Базис". "Застройщик в счет оплаты работ передал ГК "Базис" 97 квартир в строящемся доме. Впоследствии три из них были проданы физическим лицам", — пояснила она. Фигуранты в указанных делах, по информации прокуратуры, пока отсутствуют.

По данным "СПАРК-Интерфакс", владельцем и руководителем ООО "Сентябрь-Два" является Юрий Багателия.

В декабре 2016 г. общество обратилось в арбитраж с заявлением о самобанкротстве, в мае 2017 г. была введена процедура наблюдения. ООО "Сентябрь-Два", мотивируя свое заявление, сообщало о кредиторской задолженности в размере 87,1 млн рублей. В настоящее время судом включены в реестр требований о передаче жилых помещений заявления двух дольщиков ООО "Сентябрь-Два", еще более 90 аналогичных заявлений принято к рассмотрению. Помимо дольщиков в указанный реестр пытается включиться ГК "Базис", которому принадлежат квартиры на 222,6 млн рублей.

Также на рассмотрении суда находится семь заявлений о включении в реестр денежных кредиторов на общую сумму около 529,3 млн рублей. Крупнейшие претензии поступили от банкротящегося ФИА Банка (489,5 млн) и ПАО "АктивКапитал Банк" (27,4 млн руб.). Как рассказала Евгения Разумова, в залоге у ФИА Банка находится 89 квартир недостроенного долевого объекта, у АктивКапитал Банка — восемь.

Трехсекционный жилой комплекс, по информации Евгении Разумовой, в настоящее время в очень высокой стадии готовности — 88 %, свободных квартир на объекте нет.

"Общее количество квартир — 255, из них 156 принадлежат физическим лицам, 99 — юридическим", — рассказала госпожа Разумова, уточнив со ссылкой на застройщика, что на достройку дома необходимо около 70 млн рублей.

По словам председателя инициативной группы дольщиков "Сентябрь-Два" Гульчачак Галеевой, активно строительство на объекте велось до конца 2014 года, а с июля 2015 года работы "практически не ведутся".

Также госпожа Галеева отметила, что на прошлой неделе в гордуме Тольятти было расширенное совещание по объекту. "По итогам этой встречи арбитражному управляющему и минстрою было предложено разработать дорожную карту, как достроить объект", — сообщила Гульчачак Галеева, добавив, что, по информации временного управляющего ООО, он направил письмо о включении дома в реестр проблемных объектов.

По ее словам, единства у дольщиков относительно дальнейших действий нет — к самостоятельной достройке дома готовы не все. "Юрий Багателия обещает достроить дом, говорит, что никуда не денется", — рассказывает она.