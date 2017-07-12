В областной юношеской библиотеке пройдет "День дружбы"

В четверг, 13 июля, в 19:00 в Самарской областной юношеской библиотеке пройдет "День дружбы".

В рамках проекта "Молодежный проспект" и накануне Международного дня дружбы в библиотеке организуют празднично-развлекательную программу. Юношеская библиотека приглашает своих читателей провести этот день на свежем воздухе не только со своими друзьями, но и с любимыми играми и книгами.

В программе мероприятия:

19:00 — Словесные игры от клуба "Неслыханно" и настольные игры. В это же время будет работать площадка для детей и их родителей "Дружим с красками".

20:00 — Мини-интервью, главная цель которого — определить отношение читателей к библиотеке. Участники будут отвечать на вопрос: что такое дружелюбная библиотека?

На вечере пройдет конкурс селфи. Желающие смогут запечатлеть себя с любимыми книгами и выложить фотографию в социальные сети с хештегами библиотеки (#онатакаябиблиотека #молодежныйпроспект #унасинтересно). Автор лучшей фотографии получит приз.