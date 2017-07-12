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Общество

В областной юношеской библиотеке пройдет "День дружбы"

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 июля, в 19:00 в Самарской областной юношеской библиотеке пройдет "День дружбы".

В рамках проекта "Молодежный проспект" и накануне Международного дня дружбы в библиотеке организуют празднично-развлекательную программу. Юношеская библиотека приглашает своих читателей провести этот день на свежем воздухе не только со своими друзьями, но и с любимыми играми и книгами.

В программе мероприятия:

  • 19:00 — Словесные игры от клуба "Неслыханно" и настольные игры. В это же время будет работать площадка для детей и их родителей "Дружим с красками".
  • 20:00 — Мини-интервью, главная цель которого — определить отношение читателей к библиотеке. Участники будут отвечать на вопрос: что такое дружелюбная библиотека?

На вечере пройдет конкурс селфи. Желающие смогут запечатлеть себя с любимыми книгами и выложить фотографию в социальные сети с хештегами библиотеки (#онатакаябиблиотека #молодежныйпроспект #унасинтересно). Автор лучшей фотографии получит приз.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

Татьяна Родина (Казачкова) 07 июня 2017 19:33 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Где строят, откройте тайну?

Татьяна Родина (Казачкова) 07 июня 2017 19:31 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?

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