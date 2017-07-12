Под Тольятти мужчину укусила змея

Во вторник, 11 июня, в четвертом часу дня в Тольятти в больницу обратился за помощью 77-летний житель с. Выселки Ставропольского района, которого в руку укусила змея, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Врачи стационара оказали пострадавшему помощь и вызвали "скорую" для перевозки его в больницу с токсикологическим отделением.