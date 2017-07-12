Командование 326 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии выразило благодарность руководству региона

Командир 326 гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Севастопольско-Берлинской Краснознаменной дивизии Сергей Кувалдин выразил благодарность губернатору Самарской области Николаю Меркушкину за оказанную помощь в организации вручения Орденов Мужества вдовам гвардии майора Александра Зайцева и гвардии майора Антона Батечко.
Напомним, 20 июня глава региона в торжественной обстановке вручил государственные и региональные награды самарцам, внесшим значительный вклад в развитие страны и региона.
Началась церемония с награждения Орденом Мужества (посмертно) майора дальней авиации, нашего земляка Александра Зайцева. Указ о награждении подписал 9 марта 2017 года президент России Владимир Путин. Александр Зайцев был представлен к награде за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Орден Мужества Николай Меркушкин передал на вечное хранение вдове летчика Асие Зайцевой и дочери Веронике.
Участники церемонии стоя почтили память героя. В Набережных Челнах Орден Мужества самарская делегация вручила в торжественной обстановке Марине Батечко, вдове погибшего летчика.
"Для сослуживцев и руководящего состава войсковой части Александр и Антон навсегда остались в памяти как образцовые офицеры, опытные авиаторы, надежные друзья. И боль от утраты боевых товарищей не утихает даже спустя годы. Мы признательны Вам и ветеранам-авиаторам Самарской области, что не остались равнодушными, нашли время и возможность поддержать семьи погибших летчиков. Отрадно осознавать, что остались еще такие отзывчивые люди, как Вы. Желаю процветания славной Самарской губернии. Надеемся на дальнейшее и благотворное развитие наших дружеских отношений", — говорится в обращении командира дивизии Сергея Кувалдина.
Последние комментарии
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес