Командование 326 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии выразило благодарность руководству региона

Командир 326 гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Севастопольско-Берлинской Краснознаменной дивизии Сергей Кувалдин выразил благодарность губернатору Самарской области Николаю Меркушкину за оказанную помощь в организации вручения Орденов Мужества вдовам гвардии майора Александра Зайцева и гвардии майора Антона Батечко.

Напомним, 20 июня глава региона в торжественной обстановке вручил государственные и региональные награды самарцам, внесшим значительный вклад в развитие страны и региона.

Началась церемония с награждения Орденом Мужества (посмертно) майора дальней авиации, нашего земляка Александра Зайцева. Указ о награждении подписал 9 марта 2017 года президент России Владимир Путин. Александр Зайцев был представлен к награде за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Орден Мужества Николай Меркушкин передал на вечное хранение вдове летчика Асие Зайцевой и дочери Веронике.

Участники церемонии стоя почтили память героя. В Набережных Челнах Орден Мужества самарская делегация вручила в торжественной обстановке Марине Батечко, вдове погибшего летчика.

"Для сослуживцев и руководящего состава войсковой части Александр и Антон навсегда остались в памяти как образцовые офицеры, опытные авиаторы, надежные друзья. И боль от утраты боевых товарищей не утихает даже спустя годы. Мы признательны Вам и ветеранам-авиаторам Самарской области, что не остались равнодушными, нашли время и возможность поддержать семьи погибших летчиков. Отрадно осознавать, что остались еще такие отзывчивые люди, как Вы. Желаю процветания славной Самарской губернии. Надеемся на дальнейшее и благотворное развитие наших дружеских отношений", — говорится в обращении командира дивизии Сергея Кувалдина.