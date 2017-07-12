На самарском перекрестке не разъехались водители Toyota и BMW

В Самаре 11 июля на пересечении улицы Ольховской и 9-й просеки 72-летний водитель Toyota Avensis, ехавший со стороны реки Волги, поворачивая налево, столкнулся с BMW-5231 под управлением 34-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, пенсионер не убедился в безопасности маневра, перед тем как повернуть, а водитель BMW был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии травмы получил мужчина, находившийся за рулем Toyota. Он смог самостоятельно обратиться в больницу.