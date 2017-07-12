На самарском перекрестке не разъехались водители Toyota и BMW

В Самаре 11 июля на пересечении улицы Ольховской и 9-й просеки 72-летний водитель Toyota Avensis, ехавший со стороны реки Волги, поворачивая налево, столкнулся с BMW-5231 под управлением 34-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, пенсионер не убедился в безопасности маневра, перед тем как повернуть, а водитель BMW был в состоянии алкогольного опьянения.
В результате аварии травмы получил мужчина, находившийся за рулем Toyota. Он смог самостоятельно обратиться в больницу.
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1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.