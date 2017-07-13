В Новой Кармале пройдет семинар для аграриев, готовящихся к севу озимых

20 июля ГБУ ДПО "Самара-АРИС" при содействии министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области проведет областной семинар по производству элитных семян зерновых и зернобобовых и вопросам возмещения затрат за счет государственного субсидирования.

В ближайшее время аграриям Самарской области предстоит сев озимых. От выбора посевного материала в большой степени зависит результат следующего урожая. Качественные семена — обязательно хорошо просушенные и здоровые. При повышенной влажности зерно в хранилищах быстро самосогревается, и его поражают различные болезни, которые ведут к снижению всхожести. Качественные семена всегда отборные и подготовленные, ведь посев более крупными и выравненными семенами дает и более высокий урожай. Также важны и географическое положение места выращивания, и метеорологические условия, и технологии возделывания материнского растения. Таким образом, очевидно, что приобретать аграриям нужно элитные семена, произведенные в Самарской области, конкретно для Самарской области, тем более что приобретение таких семян частично компенсируется производителям в виде субсидий.

Как с максимальной выгодой приобрести элитные семена? Как не ошибиться в выборе? Как грамотно оформить субсидии? На все эти вопросы будут даны ответы на областном семинаре, который состоится 20 июля 2017 в Кошкинском районе Самарской области, селе Новая Кармала.

Почему именно в Новой Кармале? Дело в том, что три года назад в Кошкинском районе группа компаний СИНКО построила современный семенной завод на территории хозяйства "Кармала", которое стало семеноводческим. Сегодня ведущие селекционные НИИ передают в "Кармалу" оригинаторы семян, где из них производят "элиту". Работы ведутся с точнейшим соблюдением сроков и технологий, использованием минеральных удобрений, полноценной защитой от сорняков, болезней и вредителей. Дальнейший комплекс мер по очистке, обработке и хранению гарантирует получение семян элиты с потенциалом урожайности на уровне европейских стандартов. Семена обладают выдающимися свойствами, включая засухоустойчивость, адаптацию к местным условиям и способность давать стабильный урожай даже в условиях рискованного земледелия.

Участникам семинара будет предложена экскурсия с осмотром посева озимых, выращенных из элитных семян "Зерно Жизни" и зарекомендовавших себя урожайностью более 50 ц/га. Участники семинара смогут познакомиться с процессом производства на семенном заводе.

Подробно познакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте "Самара-Арис".