В Красноглинском районе в ДТП пострадал водитель мотоцикла

В среду, 12 июля, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП с участием 64-летнего водителя ВАЗ-211120.

Примерно в 14:30 он ехал по ул. Жигули со стороны Красноглинского шоссе в направлении ул. Полтавской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, разворачиваясь от правой обочины, автомобилист не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным мотоциклом Honda, которым управлял 49-летний мужчина.

В результате аварии мотоциклиста с различными травмами госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка.