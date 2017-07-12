В Красноглинском районе в ДТП пострадал водитель мотоцикла

В среду, 12 июля, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП с участием 64-летнего водителя ВАЗ-211120.
Примерно в 14:30 он ехал по ул. Жигули со стороны Красноглинского шоссе в направлении ул. Полтавской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, разворачиваясь от правой обочины, автомобилист не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным мотоциклом Honda, которым управлял 49-летний мужчина.
В результате аварии мотоциклиста с различными травмами госпитализировали.
По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.