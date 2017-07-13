Вице-губернатор Игорь Еремин провел встречу с послом Аргентины

В среду, 12 июля, в Москве, в полномочном представительстве губернатора Самарской области при президенте РФ и правительстве РФ, состоялась встреча вице-губернатора Самарской области Игоря Еремина с чрезвычайным и полномочным послом Аргентины Рикардо Эрнесто Лагорио.
Как сообщает пресс-служба облправительства, стороны обсудили возможные пути сотрудничества и взаимодействия в образовании, науке, фармацевтике, сельском хозяйстве, культуре и туризме.
В рамках встречи был затронут вопрос о проработке дорожной карты с целью конкретизации мероприятий в рамках сотрудничества. Также обсуждались перспективы подписания соглашения о сотрудничестве.
Было принято решение проработать возможность визита посла в Самарскую область весной будущего года.
Последние комментарии
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
Интересно
Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.