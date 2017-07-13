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ЖКХ и благоустройство Общество

Процедура подключения объектов строительства к водоснабжению и водоотведению упрощена

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Исключены избыточные процедуры при подключении объектов строительства к системам водоснабжения и водоотведения, сообщил департамент информполитики администрации губернатора Самарской области.

В пятницу, 14 июля, вступает в силу принятое постановление правительства РФ №778, которым исключаются 17 избыточных и дублирующих административных процедур при подключении объектов капстроительства к системам горячего, холодного водоснабжения и водоотведения.

В частности, исключено промежуточное подписание актов о разграничении балансовой принадлежности, эксплуатационной ответственности сторон на стадии завершения подключения (технологического присоединения) объекта. Границы балансовой принадлежности теперь будут фиксироваться не в отдельном акте, а в акте о подключении объекта, границы эксплуатационной ответственности сторон - в договоре водоснабжения и водоотведения.

Исключена также необходимость подписания актов о промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта, которые нужны для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, о технической готовности объектов централизованной системы горячего водоснабжения, о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта, акта допуска узла учета воды и сточных вод к эксплуатации. Вся информация теперь будет фиксироваться в акте о подключении (технологическом присоединении) объекта.

В случае нового строительства упраздняется процедура предоставления техусловий на проектирование узла учета воды, сточных вод путем фиксации требований к узлу учета в выдаваемых условиях подключения (технологического присоединения) объекта.

Гид потребителя

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Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

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Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

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Где строят, откройте тайну?

Татьяна Родина (Казачкова) 07 июня 2017 19:31 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?

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