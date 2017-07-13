Процедура подключения объектов строительства к водоснабжению и водоотведению упрощена

Исключены избыточные процедуры при подключении объектов строительства к системам водоснабжения и водоотведения, сообщил департамент информполитики администрации губернатора Самарской области.
В пятницу, 14 июля, вступает в силу принятое постановление правительства РФ №778, которым исключаются 17 избыточных и дублирующих административных процедур при подключении объектов капстроительства к системам горячего, холодного водоснабжения и водоотведения.
В частности, исключено промежуточное подписание актов о разграничении балансовой принадлежности, эксплуатационной ответственности сторон на стадии завершения подключения (технологического присоединения) объекта. Границы балансовой принадлежности теперь будут фиксироваться не в отдельном акте, а в акте о подключении объекта, границы эксплуатационной ответственности сторон - в договоре водоснабжения и водоотведения.
Исключена также необходимость подписания актов о промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта, которые нужны для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, о технической готовности объектов централизованной системы горячего водоснабжения, о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта, акта допуска узла учета воды и сточных вод к эксплуатации. Вся информация теперь будет фиксироваться в акте о подключении (технологическом присоединении) объекта.
В случае нового строительства упраздняется процедура предоставления техусловий на проектирование узла учета воды, сточных вод путем фиксации требований к узлу учета в выдаваемых условиях подключения (технологического присоединения) объекта.
Последние комментарии
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?
Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?