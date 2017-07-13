Процедура подключения объектов строительства к водоснабжению и водоотведению упрощена

Исключены избыточные процедуры при подключении объектов строительства к системам водоснабжения и водоотведения, сообщил департамент информполитики администрации губернатора Самарской области.

В пятницу, 14 июля, вступает в силу принятое постановление правительства РФ №778, которым исключаются 17 избыточных и дублирующих административных процедур при подключении объектов капстроительства к системам горячего, холодного водоснабжения и водоотведения.

В частности, исключено промежуточное подписание актов о разграничении балансовой принадлежности, эксплуатационной ответственности сторон на стадии завершения подключения (технологического присоединения) объекта. Границы балансовой принадлежности теперь будут фиксироваться не в отдельном акте, а в акте о подключении объекта, границы эксплуатационной ответственности сторон - в договоре водоснабжения и водоотведения.

Исключена также необходимость подписания актов о промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта, которые нужны для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, о технической готовности объектов централизованной системы горячего водоснабжения, о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта, акта допуска узла учета воды и сточных вод к эксплуатации. Вся информация теперь будет фиксироваться в акте о подключении (технологическом присоединении) объекта.

В случае нового строительства упраздняется процедура предоставления техусловий на проектирование узла учета воды, сточных вод путем фиксации требований к узлу учета в выдаваемых условиях подключения (технологического присоединения) объекта.