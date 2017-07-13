Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с Олегом Фурсовым, на которой они обсудили актуальные вопросы развития областной столицы. В частности, глава Самары отчитался о работе муниципальных предприятий города.
Олег Фурсов рассказал, что благодаря проведенной оптимизации издержек и штатной численности, постепенно сокращаются затраты бюджетных средств, повышается доходность предприятий, а вместе с тем растут и объемы поступлений в бюджет городского округа.
"Из 24 муниципальных предприятий Самары 15 стали прибыльными", — доложил главе региона Олег Фурсов.
В качестве примера глава Самары привел деятельность МП "Коммунально-бытовые услуги". "За первые 5 месяцев их прибыль составила 4,6 млн руб., а в прошлом году за этот же период составляла всего 1,5 млн рублей. При этом тарифы не изменились. То есть порядка стало больше", — сказал Олег Фурсов.
Он также отметил, что снижается зависимость муниципального сектора экономики от кредитов коммерческих банков. Вместе с тем повысилась прозрачность расходования средств и конкурсных процедур, что положительно сказалось на финансовой дисциплине предприятий.
По словам главы города, МП "Благоустройство" сумело после смены руководства снизить свою кредиторскую задолженность с 500 до 260 млн рублей. При этом предприятие продолжает обновление и расширение парка специальной техники.
"Сейчас предприятие закупает дополнительную технику перед зимним сезоном, проведено серьезное сокращение издержек, снижена себестоимость услуг, которые оказывает предприятие. При этом обслуживаемая предприятием площадь выросла на 2,2 млн кв. м. Повысилось качество уборки, о чем говорит снижение количества штрафов и предписаний со стороны надзорных органов", — сказал Олег Фурсов.
Порядок наводится и в сфере ритуальных услуг. По словам Олега Фурсова, в этой сфере все чаще отмечаются факты нечестной конкуренции со стороны частных структур. Несчастьем людей пользуются недобросовестные врачи и участковые, информирующие о факте смерти человека в первую очередь частные структуры, а не муниципальное предприятие, у которого расценки в разы ниже.
Сейчас городская администрация разрабатывает комплекс мер, которые позволят ситуацию изменить. Олег Фурсов подчеркнул, что по каждому факту проводится служебная проверка и материалы, при необходимости, передаются в правоохранительные органы.
Последние комментарии
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес