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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с Олегом Фурсовым

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с Олегом Фурсовым, на которой они обсудили актуальные вопросы развития областной столицы. В частности, глава Самары отчитался о работе муниципальных предприятий города.

Фото: Юлия Рубцова

Олег Фурсов рассказал, что благодаря проведенной оптимизации издержек и штатной численности, постепенно сокращаются затраты бюджетных средств, повышается доходность предприятий, а вместе с тем растут и объемы поступлений в бюджет городского округа.

"Из 24 муниципальных предприятий Самары 15 стали прибыльными", — доложил главе региона Олег Фурсов.

В качестве примера глава Самары привел деятельность МП "Коммунально-бытовые услуги". "За первые 5 месяцев их прибыль составила 4,6 млн руб., а в прошлом году за этот же период составляла всего 1,5 млн рублей. При этом тарифы не изменились. То есть порядка стало больше", — сказал Олег Фурсов.

Он также отметил, что снижается зависимость муниципального сектора экономики от кредитов коммерческих банков. Вместе с тем повысилась прозрачность расходования средств и конкурсных процедур, что положительно сказалось на финансовой дисциплине предприятий.

По словам главы города, МП "Благоустройство" сумело после смены руководства снизить свою кредиторскую задолженность с 500 до 260 млн рублей. При этом предприятие продолжает обновление и расширение парка специальной техники.

"Сейчас предприятие закупает дополнительную технику перед зимним сезоном, проведено серьезное сокращение издержек, снижена себестоимость услуг, которые оказывает предприятие. При этом обслуживаемая предприятием площадь выросла на 2,2 млн кв. м. Повысилось качество уборки, о чем говорит снижение количества штрафов и предписаний со стороны надзорных органов", — сказал Олег Фурсов.

Порядок наводится и в сфере ритуальных услуг. По словам Олега Фурсова, в этой сфере все чаще отмечаются факты нечестной конкуренции со стороны частных структур. Несчастьем людей пользуются недобросовестные врачи и участковые, информирующие о факте смерти человека в первую очередь частные структуры, а не муниципальное предприятие, у которого расценки в разы ниже.

Сейчас городская администрация разрабатывает комплекс мер, которые позволят ситуацию изменить. Олег Фурсов подчеркнул, что по каждому факту проводится служебная проверка и материалы, при необходимости, передаются в правоохранительные органы.  

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