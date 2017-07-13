Жители пострадавших от урагана домов в Кошкинском районе получат средства на их восстановление

Жители села Ерандаево Кошкинского района получат единовременные социальные выплаты из резервного фонда правительства Самарской области. Такое постановление вынесло областное правительство в среду, 12 июля.

Выплаты предназначены для восстановления частных жилых домов, поврежденных в результате урагана, прошедшего 1 июня 2017 года. Общая сумма выплат составит 169,3 тыс. рублей.

Единовременная социальная выплата будет перечислена одному из членов семьи, чей частный жилой дом пострадал в результате урагана, в размере, не превышающем 100 тыс. рублей.

Предоставление единовременных социальных выплат осуществляется министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области на основании списка жителей, который составила администрация Кошкинского района.