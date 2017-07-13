16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители пострадавших от урагана домов в Кошкинском районе получат средства на их восстановление Вице-губернатор Игорь Еремин провел встречу с послом Аргентины Областное правительство одобрило кредит для Тольятти На всероссийском совещании по образованию представят самарский опыт По поручению губернатора семьям погибших и пострадавшим в ДТП в Татарстане будет оказана материальная помощь

Облправительство Власть и политика

Жители пострадавших от урагана домов в Кошкинском районе получат средства на их восстановление

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 334
Версия для печати

Жители села Ерандаево Кошкинского района получат единовременные социальные выплаты из резервного фонда правительства Самарской области. Такое постановление вынесло областное правительство в среду, 12 июля.

Выплаты предназначены для восстановления частных жилых домов, поврежденных в результате урагана, прошедшего 1 июня 2017 года. Общая сумма выплат составит 169,3 тыс. рублей.

Единовременная социальная выплата будет перечислена одному из членов семьи, чей частный жилой дом пострадал в результате урагана, в размере, не превышающем 100 тыс. рублей.

Предоставление единовременных социальных выплат осуществляется министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области на основании списка жителей, который составила администрация Кошкинского района.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 13 августа 2015 15:32 Прокуратура потребовала от минлесхоза поставить на кадастровый учет памятники природы

Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.

Dmitry Lakotsenin 31 июля 2015 08:38 Охраной памятников в регионе займется экс-мэр Похвистнева

Главное коллектив подобрать новый.

Чаадаев Андрей 28 мая 2015 03:15 Ольга Рыбакова покидает министерство культуры

Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.

Dmitry Lakotsenin 22 мая 2015 07:25 Ольга Рыбакова покидает министерство культуры

Интересно

Ян Ли 30 марта 2015 07:03 Облправительство расторгло контракт на поставку двух иномарок

Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6