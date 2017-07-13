Жители пострадавших от урагана домов в Кошкинском районе получат средства на их восстановление

Жители села Ерандаево Кошкинского района получат единовременные социальные выплаты из резервного фонда правительства Самарской области. Такое постановление вынесло областное правительство в среду, 12 июля.
Выплаты предназначены для восстановления частных жилых домов, поврежденных в результате урагана, прошедшего 1 июня 2017 года. Общая сумма выплат составит 169,3 тыс. рублей.
Единовременная социальная выплата будет перечислена одному из членов семьи, чей частный жилой дом пострадал в результате урагана, в размере, не превышающем 100 тыс. рублей.
Предоставление единовременных социальных выплат осуществляется министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области на основании списка жителей, который составила администрация Кошкинского района.
Последние комментарии
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
Интересно
Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.