Сбросы воды с Жигулевской ГЭС продолжаются, возможны подтопления

В четверг, 13 июля, проводятся плановые сбросы воды с Жигулевской ГЭС — до 17 545 куб. м/с, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

В связи с увеличением сбросов Жигулевской ГЭС, по сведениям ФГБУ "Приволжское УГМС", уровни воды у Самары на 13 июля 2017 г. прогнозируется в пределах 29,80-30,10 метров Балтийской системы.

Возможно подтопление низинных участков местности, дорог, дачных участков и сельхозугодий, примыкающих к бассейнам Волга, Сока, Самары, расположенных на территории Самары, Новокуйбышевска, а также Волжского, Кинельского и Красноярского районов.