Генерал Винников не будет убирать полицейские патрули с улиц

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников уже посетил городскую полицию и поговорил с руководителем городского У МВД Дмитрием Блохиным. Последний сообщил, что генерал поставил перед ним ряд задач.

"Прежде всего, речь шла о профилактике правонарушений и преступлений: нужно убрать все причины и условия, которые способствуют совершению преступлений, — уточнил начальник У МВД России по Самаре Дмитрий Блохин. — Борьба с незаконными точками, торгующими спиртным, является одним из приоритетных направлений, эта задача перед нами поставлена как начальником главка, так и губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным".

Полковник полиции также подчеркнул, что "взаимодействие с общественными организациями правоохранительной направленности при этом остается на прежнем уровне". Проще говоря, полиция продолжит выделять сотрудников для патрулирования улиц вместе с добровольными народными дружинами. Напомним, это фактически была инициатива предыдущего начальника областного ГУ МВД — генерала Солодовникова, которая вызвала одновременно недовольство личного состава и массовое одобрение обычных горожан.