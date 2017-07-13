Генерал Винников не будет убирать полицейские патрули с улиц

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников уже посетил городскую полицию и поговорил с руководителем городского У МВД Дмитрием Блохиным. Последний сообщил, что генерал поставил перед ним ряд задач.
"Прежде всего, речь шла о профилактике правонарушений и преступлений: нужно убрать все причины и условия, которые способствуют совершению преступлений, — уточнил начальник У МВД России по Самаре Дмитрий Блохин. — Борьба с незаконными точками, торгующими спиртным, является одним из приоритетных направлений, эта задача перед нами поставлена как начальником главка, так и губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным".
Полковник полиции также подчеркнул, что "взаимодействие с общественными организациями правоохранительной направленности при этом остается на прежнем уровне". Проще говоря, полиция продолжит выделять сотрудников для патрулирования улиц вместе с добровольными народными дружинами. Напомним, это фактически была инициатива предыдущего начальника областного ГУ МВД — генерала Солодовникова, которая вызвала одновременно недовольство личного состава и массовое одобрение обычных горожан.
Последние комментарии
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?
Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?