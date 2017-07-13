Уникальные автомобили поступили в новую мотострелковую бригаду

В сформированное в конце прошлого года мотострелковое соединение под Самарой по гособоронзаказу поступили около 30 автомобилей "УАЗ Патриот", способных нести в своих кузовах пулеметы, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы. Об этом сообщил командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Геннадий Жидко.

"В составе бригады имеется уникальный для Вооруженных сил мотострелковый батальон, оснащенный вместо привычных тяжелых бронетранспортеров, пикапами "УАЗ-Патриот". Около 30 таких машин в бригаду поступили практически на днях, до конца месяца планируется полностью укомплектовать подразделение, — сказал генерал-майор. — Они способны нести в своих кузовах не только пулеметы Калашникова или автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя", но и противотанковые ракетные комплексы, способные поражать подвижные одиночные цели на расстояниях до 5 км".

Это первый летний период обучения для мотострелковой бригады. В ее составе имеются мотострелковые, артиллерийские, инженерные и другие подразделения. На вооружении части стоят гаубицы Д-30, противотанковые пушки, именуемые "рапирами", а также реактивные системы залпового огня "Град" на базе автомобиля повышенной проходимости "Урал". В бригаде используется только колесная техника для обеспечения маневренности и мобильности.

В течение этого года в соединение также поступили около 40 бронетранспортеров БТР-82А, свыше 10 реактивных систем залпового огня "Град", более 80 грузовиков "Урал" повышенной проходимости, около 20 унифицированных командно-штабных машин Р-149МА1. Последние построены на базе бронетранспортера и предназначены для применения в бригадном звене с целью обеспечения управления и связи на месте и в движении. Например, можно передавать информацию, в том числе фото и видео, сразу по нескольким каналам связи, вести круговое наблюдение за полем боя, проводить подсчет боевого состава подразделений, а также создавать сети связи в отрыве от главных сил.

В июне командир мотострелковой бригады полковник Дмитрий Медведев заявил корреспонденту Волга Ньюс, что в части полным ходом идет процесс доукомплектования подразделений военнослужащими: "У нас есть те, кто заключил второй или третий контракт, пришли те, у кого был перерыв в службе. А им нужно восстановить навыки. Ведь в бригаду поступает новая техника, отличная от той, которой они когда-то пользовались во время службы".