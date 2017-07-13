После того, как пьяниц и маргиналов в Самаре "загнали" в квартиры, число бытовых преступлений выросло на 20%

Ростом тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве и в состоянии алкогольного опьянения — вот чем обернулся план бывшего начальника областного ГУ МВД Сергея Солодовникова.

Напомним, генерал "выгнал" на улицы личный состав самарской полиции, чтобы они патрулировали опасные районы вместе с ДНД, и таким образом фактически заставил маргиналов частично ретироваться с лавочек возле подъездов и насиженных мест в парках и скверах к себе в квартиры. Там они продолжили пить и гулять, в результате чего сегодня городская полиция констатирует рост получения тяжких увечий в ходе бытовых конфликтов.

Рост преступлений, совершенных на бытовой почве, составил 20%, причем увеличение показателей фиксируется в основном в Промышленном, Советском, Куйбышевском и Железнодорожном районах. Естественно, львиная доля подобных преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. И как следствие, полиция сообщает, что за 6 месяцев 2017 г. зафиксировано увеличение фактов причинения тяжкого вреда здоровью почти на 20%.

"При этом выявление и раскрытие преступлений превентивных составов оставляет желать лучшего, — отметил начальник УМВД России по Самаре Дмитрий Блохин. — За полгода подразделения дознания расследовали всего 1221 преступление, что значительно меньше показателей за аналогичный период 2016 года. Однако если снижение количества расследованных преступлений по ст. 116 УК РФ "Побои" объясняется ее декриминализацией, то нет объективных оснований для снижения показателей по ст. 119 "Угроза убийством", ст. 156 "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и ст. 264 УК РФ "Нарушение ПДД".

Можно было бы подумать, что раз пьяницы бушуют дома, то улицы стали безопасны. Но нет. По данным городской полиции, половина всех преступлений совершается в общественных местах (набережная, парки, скверы, торговые центры), а каждое третье преступление — на улицах. При этом число тяжких и особо тяжких преступлений тут также увеличивается.

Дмитрий Блохин констатировал, что с личным составом придется поработать вплотную. В 2017 г. из "отказных" материалов было возбуждено 1193 уголовных дел, это 12% от числа всех зарегистрированных.

"Из-за того, что дела возбуждаются по прошествии длительного времени, они ложатся грузом в массив неочевидных преступлений", — признал начальник У МВД России по Самаре.

Более того, за полгода выявлено более 800 фактов нарушения служебной дисциплины сотрудниками ОВД, к ответственности привлекли почти в два раза больше людей, чем в 2016 г., плюс в отношении шести полицейских возбудили девять уголовных дел.

Исходя из всего вышеперечисленного, перед руководством городской полиции в числе важнейших задач сегодня называло обучение личного состава, предотвращение бумажной волокиты, повышение качества работы оперативных групп (которые первые выезжают на места преступлений, но не всегда качественно документируют все, что нужно), плюс усиление работы над превентивными преступлениями — все это должно позволить наладить работу полиции и защитить людей, в том числе от них самих.