На трассе М-5 опрокинулся набок и загорелся грузовик Peterbilt

В пятницу, 14 июля, примерно в 0:10 на трассе М-5 в Ставропольском районе произошло ДТП с участием 49-летнего водителя большегруза Peterbilt 387, зарегистрированного в Пермской области, сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, на 965 км трассы грузовик под управлением 48-летнего водителя, ехавший со стороны Сызрани в направлении Тольятти, столкнулся с попутным грузовиком Scania, а также задел еще один — Isuzu.
В результате груженый Peterbilt опрокинулся набок и загорелся, его водитель получил незначительные травмы, с которыми его доставили в медучреждение.
По предварительной информации, водитель Peterbilt не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии все водители были трезвы.
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, организовали реверсивное движение транспорта на данном участке дороги, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.
Сейчас дорожное движение восстановлено.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.