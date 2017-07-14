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ДТП Происшествия

На трассе М-5 опрокинулся набок и загорелся грузовик Peterbilt

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 июля, примерно в 0:10 на трассе М-5 в Ставропольском районе произошло ДТП с участием 49-летнего водителя большегруза Peterbilt 387, зарегистрированного в Пермской области, сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

По предварительным данным полицейских, на 965 км трассы грузовик под управлением 48-летнего водителя, ехавший со стороны Сызрани в направлении Тольятти, столкнулся с попутным грузовиком Scania, а также задел еще один — Isuzu.

В результате груженый Peterbilt опрокинулся набок и загорелся, его водитель получил незначительные травмы, с которыми его доставили в медучреждение.

По предварительной информации, водитель Peterbilt не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии все водители были трезвы.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, организовали реверсивное движение транспорта на данном участке дороги, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.

Сейчас дорожное движение восстановлено.

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