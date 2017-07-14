В Самаре прошел семинар-практикум для управляющих микрорайонами

В четверг, 13 июля, в администрации Октябрьского района состоялся семинар-практикум для управляющих микрорайонами города. Ответственным за городские территории рассказали об их полномочиях в сфере общественного контроля.

Открывая мероприятие, руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий Холин отметил, что работа управляющих и общественных советов микрорайонов Самары является предметом постоянного внимания губернатора Николая Меркушкина.

Ведь созданные структуры призваны более эффективно решать вопросы развития конкретных территорий. От успешности их функционирования зависит облик города в целом и благополучие его жителей. Поэтому обучению управляющих микрорайонами, систематизации наработанного ими опыта уделяется большое значение как на уровне района, города, так и на уровне региона.

Деятельность управляющих многогранна, большое место в ней занимают вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Анализ обращений граждан показывает, что в этой сфере остается масса вопросов и проблем.

"К сожалению, это сфера, в которой часто наблюдается ситуация: "потребитель за все платит, но ему никто ничего не должен". Основная наша задача — сформировать цивилизованные условия взаимодействия поставщиков и потребителей услуг в сфере ЖКХ", — отметил Дмитрий Холин.

Большой интерес управляющих вызвал также вопрос контроля в сфере ремонта дорог. Выступающие подчеркивали, что управляющие не могут подменять заказчика, который подписывает акт выполненных работ, или органы, контролирующие ту или иную сферу деятельности. Но управляющие являются для них важным источником информации, поскольку лучше других знают проблемы территорий. Поэтому особое внимание в ходе семинара уделялось взаимодействию ОСМ с правоохранителями, налоговой, государственной жилищной инспекцией и другими контролирующими органами.

"Каждый из созданных в Самаре микрорайонов охватывает территорию, где проживают примерно 2,5-3 тыс. человек. Фактически, это несколько дворов. Все управляющие, как правило, в ежедневном режиме совершают обход своего микрорайона и знают все его болевые точки. Общественные советы микрорайонов совместно с районными администрациями и депутатами уже начали решать задачи по ликвидации незаконной рекламы, нелегальных стоянок и гаражей, закрытию объектов несанкционированной торговли — в том числе, алкогольной продукцией. Они подают соответствующие сигналы в компетентные органы, которые, в свою очередь, отрабатывают их в установленном законом порядке. Следует отметить, что работа в этом направлении будет регулярно анализироваться правительством Самарской области и губернатором лично. Поэтому здесь не может быть мелочей и небрежности", — подчеркнула председатель городской думы Галина Андриянова.