Жителя Новокуйбышевска осудили за попытку дать взятку полицейскому

В Новокуйбышевске суд вынес приговор Алексею Хожайлову, которого признали виновным в покушении на дачу взятки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
Как было установлено, 28 апреля 2017 г. мужчина в служебном кабинете отдела полиции попытался передать 50 тыс. руб. сотруднику ведомства, чтобы тот не привлекал к уголовной ответственности его знакомого, задержанного накануне за причастность к незаконному обороту наркотиков. Полицейский от взятки отказался.
Суда назначил Хожайлову два года и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.