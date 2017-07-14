Жителя Новокуйбышевска осудили за попытку дать взятку полицейскому

В Новокуйбышевске суд вынес приговор Алексею Хожайлову, которого признали виновным в покушении на дачу взятки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Как было установлено, 28 апреля 2017 г. мужчина в служебном кабинете отдела полиции попытался передать 50 тыс. руб. сотруднику ведомства, чтобы тот не привлекал к уголовной ответственности его знакомого, задержанного накануне за причастность к незаконному обороту наркотиков. Полицейский от взятки отказался.

Суда назначил Хожайлову два года и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима.