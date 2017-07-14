В Исаклинском районе при лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки

В четверг, 13 июля, участником ДТП с трагическими последствиями на дороге от Похвистнево и с. Сосновка к трассе М-5 стал 47-летний водитель "семерки", получивший права 12 лет назад.
Около 17:00 он ехал со стороны федеральной трассы М-5 в направлении с. Большое Микушкино, сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, на 21 км дороги автомобилист выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком КамАЗ-53212.
От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия до прибытия "скорой помощи".
По факту ДТП ведется проверка.
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1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.