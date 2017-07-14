В Исаклинском районе при лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки

В четверг, 13 июля, участником ДТП с трагическими последствиями на дороге от Похвистнево и с. Сосновка к трассе М-5 стал 47-летний водитель "семерки", получивший права 12 лет назад.

Около 17:00 он ехал со стороны федеральной трассы М-5 в направлении с. Большое Микушкино, сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на 21 км дороги автомобилист выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком КамАЗ-53212.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия до прибытия "скорой помощи".

По факту ДТП ведется проверка.