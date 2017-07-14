В Самаре грабитель проник в дом через незапертую входную дверь

В 2:00 13 июля в Кировском районе Самары ограбили дом на ул. Октябрьской.

По данным источника в правоохранительных органах, добычей преступника стали два мобильника, золотая печатка и 50 тыс. рублей. Предполагается, что входная дверь была не заперта.

Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж", полиция пытается установить личность подозреваемого.